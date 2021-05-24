Градозащитники провели субботник на территории архитектурного ансамбля Иоанно-Предтеченского женского монастыря
Субботник на территории архитектурного ансамбля Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Регентской школы прошел в рамках Всероссийского волонтёрского субботника, инициированного Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В этом году он прошел под девизом: «Чистый город сохранять - историю уважать!»
Традиционно, субботник начался с экскурсии по территории Иоанно – Предтеченского монастыря, действовавшего в Томске во второй половине XlX – начале XX вв. Участники экскурсии вспомнили самый первый совместный субботник 2019 года, когда рассказывал об этом месте известный всему городу непревзойденный экскурсовод и краевед Геннадий Владиславович Скворцов.
В субботнике 2021 приняли участие более 40 человек, в их числе прихожане Храма святителя Феодосия Черниговского, члены ТРО ВООПИиК, студенты ТГАСУ, Губернаторского колледжа социально –культурных технологий и инноваций и учащиеся СОШ №2 (Бывшее Владимирское училище).
В завершение субботника гостеприимный настоятель прихода Евгений Маслич пригласил всех участников на чай с печеньем, бутербродами и вкуснейшим вареньем из тыквы.
Администрация Кировского района сообщила, что весь мусор, собранный волонтёрами, вывезен с территории уборки.
Для справки: На месте нынешнего Студгородка с 1876 по 1924 год располагался Томский Иоанно-Предтеченский женский монастырь с тремя церквями, детским приютом, домом трудолюбия для женщин и богадельней для старух. Кроме того, при монастыре были школа для девочек-сирот, свечной завод, переплетная мастерская, типография, больница и аптека. Сейчас от комплекса зданий монастыря остались: трапезная, странноприимный дом, аптека-лазарет и дом игуменьи. Монастырь славился своими золотошвейными мастерскими. Здесь вышивали золотом и шелком церковное облачение и драгоценные ковры. Некоторые из них до сих пор сохранились в музее томской епархии.
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