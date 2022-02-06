Говядина в Томске оказалась самой дорогой в Сибири, масло — самым дешевым

Специалисты Томскстата проанализировали цены на основные продукты питания в областных центрах Сибирского Федерального округа. По данным ведомства, в Томске самые высокие цены на говядину в Сибири, при этом сливочное масло в регионе самое дешевое в СФО.

Так, в расчете цены за килограмм, говядина в Томске стоит 437 рублей (самая низкая цена на этот вид мяса — в столице Тувы Кызыле, там килограмм говядины обходится в 312 рублей). За килограмм сливочного масла томичи платят около 579 рублей, это самая низкая цена в СФО. Самое дорогое масло — в Абакане, где цена на него находится на уровне 803 рублей за килограмм.

Близки к максимальным томские цены на молоко (74 рубля за литр при максимуме в 78), яйца (83 рубля при максимуме в 85) и гречку (113 при максимуме в 127). Больше всего рекордных цен на продукты зафиксировано в Кызыле: там самая дорогая гречка, молоко, куриное мясо, сахар и морковь. Наоборот, самыми «дешевыми» городами стали Барнаул и Омск.

Напомним, в начале февраля Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба объявили о разработке списка продуктов, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Планируется, что в этот список войдут свекла, морковь, капуста, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения.