«Готовы вернуть деньги»: Томичи могут лично убедиться в качестве связи Tele2

Tele2 запускает акцию для новых пользователей тарифа «Везде онлайн». Клиенты могут протестировать качество связи в течение 15 дней. В случае если абонентов не устроят скорость интернета или голосовая связь, Tele2 вернет им деньги.

Акция действует до 26 сентября 2021 года в салонах связи и интернет-магазине Tele2. Подключившись к тарифному плану «Везде онлайн», новые клиенты оператора могут убедиться в качестве голосовых услуг и скоростного мобильного интернета в течение 15 дней.

В Томской области клиенты оператора на тарифе «Везде онлайн» за 500 рублей в месяц получают 40 Гб быстрого интернета (при подключении до 30 сентября 2021 года пакет Гб удваивается), безлимитные звонки на Tele2 России и 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона.

Также тариф предусматривает безлимитное использование социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Clubhouse и мессенджеров Telegram, «ТамТам», Viber, WhatsApp. Кроме того, клиенты Tele2 могут переносить остатки неизрасходованных в прошлом месяце пакетов услуг, делиться гигабайтами с другими абонентами оператора по всей стране и пользоваться SOS-пакетом (доступ к WhatsApp, «Яндекс.Картам», «Яндекс.Навигатору» и другим сервисам), когда на счете недостаточно средств для списания платы по тарифу.

Оператор подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество услуг, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Подробности – на moneyback.tele2.ru.

Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Томской области. В этом году оператор построил в регионе еще 30 новых вышек и дооснастил площадки 4G-передатчиками, чтобы расширить покрытие быстрого мобильного интернета и увеличить емкость сети в местах с высоким трафиком.