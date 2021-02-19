Готовится новая пенсионная реформа. Минфин засекретил ее

Минфин планирует 15 декабря 2021 года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой «добровольной накопительной пенсионной системе», говорится в опубликованном плане законопроектной деятельности.





Документ будет предусматривать «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».





«Интерфакс» направил запрос в Минфин, почему работа над документом засекречена.





Осенью 2019 года Минфин РФ и Банк России обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Среди основных элементов схемы — «добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан», напоминает агентство





С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы жителей направляются только в страховую часть на выплаты действующим пенсионерам. То есть работодатели продолжают выплачивать прежний процент взносов за своих сотрудников в Пенсионный фонд (ПФР), но у самих работников никакие накопления не формируются.