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19 февраля,
2021
Новости

Готовится новая пенсионная реформа. Минфин засекретил ее

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Минфин планирует 15 декабря 2021 года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой «добровольной накопительной пенсионной системе», говорится в опубликованном плане законопроектной деятельности.


Документ будет предусматривать «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».


«Интерфакс» направил запрос в Минфин, почему работа над документом засекречена.


Осенью 2019 года Минфин РФ и Банк России обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Среди основных элементов схемы — «добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан», напоминает агентство


С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы жителей направляются только в страховую часть на выплаты действующим пенсионерам. То есть работодатели продолжают выплачивать прежний процент взносов за своих сотрудников в Пенсионный фонд (ПФР), но у самих работников никакие накопления не формируются.

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