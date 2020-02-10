Готовились год: как томские команды КВН выступили на фестивале в Сочи

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31-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020» прошел в конце января в Сочи. В фестивале участвовали четыре томских команды — чемпионы официальной Лиги МС КВН «Томск» и Лиги «КВН-Сибирь» «Институт красоты им. Дэнни Трехо», чемпионы неофициальной Лиги «Univer КВН» при ТГУ, финалисты официальной Лиги «КВН на Енисее» «Каппа Геркулес», финалисты Лиги МС КВН «Томск» и «КВН-Сибирь», полуфиналисты Центральной Лиги КВН «Азия» «Новособорная сборная» и финалисты официальной Лиги «Северная», вице-чемпионы официальной Лиги КВН «ЗапСиб» «Вояж», ТГУ.



КИВИН — ежегодное мероприятие, где команды КВН представляют себя в формате визитной карточки за ограниченное количество времени. Выступления первого пятидневного тура оценивают редакторы, в оценивании участников второго тура принимают участие Масляков-младший и Масляков-старший.

«Новособорная сборная» участвовала в фестивале третий раз. По словам лидера команды Николая, подготовка к мероприятию шла на протяжении всего года. Он отмечает, что в фестивале участвовали порядка 500 команд, поэтому нужно было не повторяться и постараться запомниться.

Фото: Дмитрий Шпеньков

Участник команды «Институт красоты им. Дэнни Трехо» Роман объясняет, что на фестивале показывают выжимку лучших шуток и миниатюр за год.

«Но невозможно все свои миниатюры уложить в три с половиной или в четыре с половиной минуты. В целом наш материал занимает часа два, поэтому стоит задача удивить и зацепить зрителя в первые 30 секунд. При этом существуют определенные рамки — не на все темы можно шутить», — говорит он.

Редактор Дмитрий Шпеньков охарактеризовал выступление их команды как «два парня со странноватым юмором».

«Может быть, ты и не станешь лидером КВН, но игры могут дать тебе многое в жизни. КВН – это очень большая школа. Ты можешь выйти из нее специалистом и делать то же самое, на что люди учились по пять-десять лет. Можешь быть одновременно и актером, и сценаристом, и продюсером, и реквизитором», — говорит Роман.

Команда КВН «Вояж» также участвует в Сочинском фестивале не первый год.

«Мы из Томска — пивной столицы Сибири», — пошутили девочки в начале выступления. В своем Инстаграм-аккаунте они написали, что зрители встретили их тепло, а команда «кайфанула и доказала, что девочки могут».