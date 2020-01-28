Госжилнадзор усилит контроль за очисткой кровель и дворов от снега

Томичи жалуются на опасные сосульки и снежные шапки, которые свисают с крыш. Госжилнадзор усилит контроль за деятельностью УК по очистке кровель и дворов от снега, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На днях в Томске такая снежная масса упала с кровли здания торгового центра на женщину с ребенком. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются уполномоченные структуры, — пояснил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Так как здание является нежилым, полномочия госжилнадзора здесь ограничены. Однако произошедшее является для нас тревожным сигналом и диктует необходимость интенсивно работать на упреждение подобного в жилищной сфере. Мы видим, что управляющие организации в целом выполняют свои обязанности по очистке кровель и придомовых территорий от снега, но не в полной мере и не все».





Чингис Цыренжапов подчеркнул, что инспекторы госжилнадзора готовы проводить проверочные мероприятия по фактам нарушения отстающими УК соответствующих лицензионных требований.





«За плохую уборку снега с кровель и дворов управляющим организациям может грозить штраф от 250 до 300 тысяч рублей, — напомнил замначальника департамента. — В случае грубых нарушений лицензионных требований может быть поставлен вопрос об изъятии домов из управления, а также аннулировании лицензии УК».





Ранее сообщалось, что с крыши торгового центра «999» упал снег на женщину с шестимесячным ребенком. Прокуратура и полиция проводят проверку. По данным мэрии, за пятницу, субботу и воскресенье коммунальные службы на полигоны вывезли 8,2 тыс. тонн снега, очистили снег и навесы с 270 кровель.





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