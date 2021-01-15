Госжилнадзор проверяет водоснабжение в поселке Спутник, где в Новый год не было воды
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области ведет проверку коммунального инцидента в поселке Спутник города Томска, где в новогодние каникулы жители получали некачественную холодную воду.
Проверка проводится вместе с прокуратурой Октябрьского района Томска. Госжилнадзор оценит, как «Томскводоканал» и «Старт» (управляющая компания) выполняли взятые на себя обязательства. В том числе, рассмотрит вопрос о неготовности сетей к подаче воды и соблюдении порядка информирования потребителей о проблемах с водоснабжением.
«Бесперебойность является важнейшим требованием к качеству коммунальной услуги по холодному водоснабжению, — сказал замначальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Никто без законных и весомых оснований не может лишать людей нормального доступа к воде в своих квартирах, особенно в праздничные и выходные дни».
По его мнению, всем участникам произошедшего целесообразно провести внутренние проверки.
Холодную воду в посёлке Спутник отключили 31 декабря. В «Томскводоканале» это объяснили тем, что приступили к выполнению инвестпрограммы. Вскоре жители поселка стали жаловаться на то, что из кранов бежит грязная вода, который нельзя пользоваться.
Прокуратура анонсировала проверку. Был организован подвоз воды.
9 января все работы были завершены — Спутник подключили к централизованному водоснабжению. В «Томскводоканале» отметили, что внутрипоселковые коммуникации имеют большой процент износа, а промывка данных сетей ранее не производилась.
На строительство водопроводных сетей до поселка Спутник Томска направлено более 22 миллионов рублей. На территории возведено около 1200 м сетей диаметром 225 мм и 660 м сетей диаметром 110 мм. До этого в поселке функционировал локальный водозабор с водоочистными сооружениями. Часть сооружений эксплуатировалась с 1961 года и требовала больших капитальных вложений.
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