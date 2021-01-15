Госжилнадзор проверяет водоснабжение в поселке Спутник, где в Новый год не было воды

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области ведет проверку коммунального инцидента в поселке Спутник города Томска, где в новогодние каникулы жители получали некачественную холодную воду.





Проверка проводится вместе с прокуратурой Октябрьского района Томска. Госжилнадзор оценит, как «Томскводоканал» и «Старт» (управляющая компания) выполняли взятые на себя обязательства. В том числе, рассмотрит вопрос о неготовности сетей к подаче воды и соблюдении порядка информирования потребителей о проблемах с водоснабжением.





«Бесперебойность является важнейшим требованием к качеству коммунальной услуги по холодному водоснабжению, — сказал замначальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Никто без законных и весомых оснований не может лишать людей нормального доступа к воде в своих квартирах, особенно в праздничные и выходные дни».





По его мнению, всем участникам произошедшего целесообразно провести внутренние проверки.