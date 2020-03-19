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19 марта,
2020
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Новости

Госжилнадзор лишил северскую УК права на управление многоквартирниками

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Госжилнадзор исключил все многоквартирные дома из-под управления ООО «Компорт», работающего в Северске. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, директором компании числился иностранец без квалификационного аттестата, а среди соучредителей была компания, зарегистрированная в Англии.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

По словам замглавы областного госжилнадзора Чингиса Цыренжапова, право на управление домами у УК изъяли из-за нарушений жилищного законодательства.

«Качество работы управляющей организации с 2019 года стало резко снижаться, что вызвало обоснованные жалобы со стороны жителей и претензии надзорных органов», — рассказал замглавы томского жилнадзора.

Цыренжапов пояснил, что в 2019 году в числе соучредителей УК появилась компания, зарегистрированная в Соединенном Королевстве, а директором компании назначили иностранного гражданина без квалификационного аттестата.

Решение об исключении домов из-под управления позволяет ставить вопрос об аннулировании лицензии этой УК, — добавил Чингис Цыренжапов. — По закону администрация закрытого города должна провести общее собрание собственников помещений и организовать открытый конкурс по отбору новых управляющих компаний. До тех пор обязанности по управлению многоквартирниками будет выполнять УК «Комфорт».

Замдиректора ООО «Комфорт» Андрей Ступников рассказал ТВ2, что из-под управления УК изъяли 63 многоквартирника. При этом в решении госжилнадзора не объяснено, по какой причине изъяты дома, и компания будет это решение оспаривать. Информацию о назначении главой УК иностранного гражданина без квалификационного аттестата Ступников прокомментировать не смог. 

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