Госжилнадзор лишил северскую УК права на управление многоквартирниками

Госжилнадзор исключил все многоквартирные дома из-под управления ООО «Компорт», работающего в Северске. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, директором компании числился иностранец без квалификационного аттестата, а среди соучредителей была компания, зарегистрированная в Англии.
По словам замглавы областного госжилнадзора Чингиса Цыренжапова, право на управление домами у УК изъяли из-за нарушений жилищного законодательства.
«Качество работы управляющей организации с 2019 года стало резко снижаться, что вызвало обоснованные жалобы со стороны жителей и претензии надзорных органов», — рассказал замглавы томского жилнадзора.
Цыренжапов пояснил, что в 2019 году в числе соучредителей УК появилась компания, зарегистрированная в Соединенном Королевстве, а директором компании назначили иностранного гражданина без квалификационного аттестата.
Замдиректора ООО «Комфорт» Андрей Ступников рассказал ТВ2, что из-под управления УК изъяли 63 многоквартирника. При этом в решении госжилнадзора не объяснено, по какой причине изъяты дома, и компания будет это решение оспаривать. Информацию о назначении главой УК иностранного гражданина без квалификационного аттестата Ступников прокомментировать не смог.
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