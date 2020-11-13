Госжилнадзор лишил лицензии УК, обслуживавшую дом, глыба с которого убила томичку

Директоров двух УК в Томской области по инициативе Госжилнадзора дисквалифицировали и на три года лишили права заниматься предпринимательской деятельностью по управлению домами, сообщили в обладминистрации.

«Речь идет о директорах компаний «Комфорт» и «УК «Стройсоюз», — уточнил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Их дисквалификация стала следствием аннулирования лицензий УК, инициированного Госжилнадзором».





Отметим, УК «Стройсоюз» обслуживала дом на проспекте Ленина, 202, с крыши которого в конце марта 2019 года упала снежная глыба на женщину и ребенка. Женщина, бабушка и единственный опекун пятилетней девочки, погибла, а ребенок получил травмы. После возбуждалось уголовное дело, но по нему проходил инженер управляющей компании, получил условный срок. Госжилнадзор добавляет, что компания была одним из антилидеров по количеству жалоб томичей.





Отметим, по данным системы Руспрофайл, директором УК «Стройсоюз» с 28 июня 2019 года работает Федор Волков. Он также руководит ООО «УК Социальная». Является учредителем шести других организаций — ООО «Центр Поддержки ТСЖ», ООО «ТТК» (занимается грузовыми перевозками), ООО «Станинтех», ООО «УК Ленинский Массив», ООО «УК Жилищник».





«ООО «Комфорт» — управляющая компания в Северске. Ее директором числился гражданин иностранного государства, не имеющий квалификационного аттестата, а среди соучредителей — компания, зарегистрированная в Англии. Качество работы УК резко упало в 2019 году, о чем свидетельствовали многочисленные жалобы жителей в Госжилнадзор. Перед аннулированием лицензии из-под управления компании было изъято 63 многоквартирника», — говорится в сообщении обладминистрации о второй компании.



ООО «Комфорт» в Руспрофайл отмечена как ликвидированная организация. Ликвидатор — Геннадий Белянко. Учредитель со стопроцентной долей, по данным ЕГРЮЛ, Семен Степанов. Он не связан с другими организациями.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

​



В Томске ледяная глыба упала на бабушку с внучкой. Женщина погибла​



До и после падения глыбы



Суд приговорил к условному сроку инженера УК за гибель томички от падения снега





ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2