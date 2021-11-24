«Гостиница на 10 тысяч мест»: Сергей Жвачкин представил проект томского кампуса на стратсессии ВЭБ.РФ

Команда Жвачкина презентовала на стратегической сессии проект томского межуниверситетского кампуса, который создается на принципах частно-государственного партнерства. В сообщении обладминистрации говорится, что "кампус вместит, в том числе, гостиницу на 10 тысяч мест, многофункциональный учебный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс". Возможно, именно эти объекты по замыслу обладминистрации и должны вызвать коммерческий интерес у частных инвесторов.

Межуниверситетский кампус, который мы построим при поддержке правительства России, станет и инфраструктурным инструментом проекта «Большой университет Томска», и драйвером инновационного развития региона, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Ведь кампус – это не просто жилье для иностранных и иногородних студентов и междисциплинарные лаборатории. Это новая философия взаимодействия университетской и академической науки с реальным сектором экономики, синтез авторитетных научных школ и свежих идей, это новый современный студенческий город, интегрированный с Томском и открытый для всех томичей.

Губернатор уверяет, что "новый современный студенческий город будет интегрирован с Томском и открыт для всех томичей", однако пока самим томичам не представили для обсуждения даже концепцию кампуса. Проект межвузовского студенческого городка презентовали Михаилу Мишустину, на пресс-конференции ТАСС в Москве, вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, представителям Минстроя, Минфина, ВЭБ.РФ. А томичам — нет. Видимо, как и в случае с гранитной набережной Ушайки, горожане должны радоваться тому, что губернатор выбил деньги из Москвы в регион. Кстати, строительством кампуса будет заниматься тот же самый "СПб-Гранит", который закатал малюсенький кусочек Ушайки в бетон и гранит за один миллиард рублей и за 5 лет. Теперь питерской фирме предстоит освоить 30 млрд рублей.

При этом в настоящее время многие в Томске критикуют выбор земли на левом берегу Томи для строительства кампуса, отмечая низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры и разваливающийся коммунальный мост. Местные урбанисты провели эксперимент и выяснили, что путь от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ займет 55 минут. Губернатор же настаивает, что новый кампус будет находиться в пешей доступности для студентов.