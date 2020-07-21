«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды

21 июля в Томске после четырехмесячного перерыва заработали летние веранды 31 заведения общепита. Перед открытием все они прошли проверку на соблюдение противоэпидемических рекомендаций. Всего список требований включает примерно 15 пунктов, в основном они касаются соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также использования одноразовых либо электронных меню.

Администрация заведений узнала о разрешении на работу вместе со всем городом — вечером 20 июля, это ни на что не повлияло, поскольку к открытию томский общепит готовился несколько месяцев, но режим самоизоляции в области постоянно продлевали.





«Мы с середины мая жили в ожидании, что нас вот-вот должны открыть, так что к предполагаемой дате снятия карантина у нас все уже было готово», — рассказал ТВ2 управляющий баром «ПроКрафт» Станислав Соболев. Он говорит, что людей сегодня чуть больше, чем обычно, но основной наплыв посетителей ожидается на вечер.