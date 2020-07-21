«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
21 июля в Томске после четырехмесячного перерыва заработали летние веранды 31 заведения общепита. Перед открытием все они прошли проверку на соблюдение противоэпидемических рекомендаций. Всего список требований включает примерно 15 пунктов, в основном они касаются соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также использования одноразовых либо электронных меню.
Администрация заведений узнала о разрешении на работу вместе со всем городом — вечером 20 июля, это ни на что не повлияло, поскольку к открытию томский общепит готовился несколько месяцев, но режим самоизоляции в области постоянно продлевали.
«Мы с середины мая жили в ожидании, что нас вот-вот должны открыть, так что к предполагаемой дате снятия карантина у нас все уже было готово», — рассказал ТВ2 управляющий баром «ПроКрафт» Станислав Соболев. Он говорит, что людей сегодня чуть больше, чем обычно, но основной наплыв посетителей ожидается на вечер.
Некоторые рестораны оказались не до конца готовы к ослаблению ограничений, потому что просто не знали, когда их ждать. По словам управляющей рестораном Siberia Татьяны Метленкиной, часть сотрудников просто разъехалась по другим городам и сейчас пытается спешно вернуться, поэтому в ресторане не хватает рук. Посетители к просьбе подождать чуть дольше относятся с пониманием: «Гости соскучились, мы им рады, они нам рады».
Управляющие говорят, что доходы сейчас будут ниже, чем обычно, а расходы останутся примерно такими же, как и до коронавируса, к тому же, дополнительной статьей расходов стали противовирусные меры. При этом большинство заведений, с администрацией которых поговорил корреспондент ТВ2, либо уже получили помощь от государства в форме субсидий и беспроцентных кредитов, либо подали заявки на их получение.
Фото: Влад Карпов
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