Добрые новости
21 июля,
2020
9
фото
Новости

«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды

Влад Карпов
Влад Карпов
3 часа назад

21 июля в Томске после четырехмесячного перерыва заработали летние веранды 31 заведения общепита. Перед открытием все они прошли проверку на соблюдение противоэпидемических рекомендаций. Всего список требований включает примерно 15 пунктов, в основном они касаются соблюдения дистанции, использования средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также использования одноразовых либо электронных меню.

«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды

Администрация заведений узнала о разрешении на работу вместе со всем городом — вечером 20 июля, это ни на что не повлияло, поскольку к открытию томский общепит готовился несколько месяцев, но режим самоизоляции в области постоянно продлевали.


«Мы с середины мая жили в ожидании, что нас вот-вот должны открыть, так что к предполагаемой дате снятия карантина у нас все уже было готово», — рассказал ТВ2 управляющий баром «ПроКрафт» Станислав Соболев. Он говорит, что людей сегодня чуть больше, чем обычно, но основной наплыв посетителей ожидается на вечер.

«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды

Некоторые рестораны оказались не до конца готовы к ослаблению ограничений, потому что просто не знали, когда их ждать. По словам управляющей рестораном Siberia Татьяны Метленкиной, часть сотрудников просто разъехалась по другим городам и сейчас пытается спешно вернуться, поэтому в ресторане не хватает рук. Посетители к просьбе подождать чуть дольше относятся с пониманием: «Гости соскучились, мы им рады, они нам рады».

Управляющие говорят, что доходы сейчас будут ниже, чем обычно, а расходы останутся примерно такими же, как и до коронавируса, к тому же, дополнительной статьей расходов стали противовирусные меры. При этом большинство заведений, с администрацией которых поговорил корреспондент ТВ2, либо уже получили помощь от государства в форме субсидий и беспроцентных кредитов, либо подали заявки на их получение.

«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды
«Гости по нам соскучились»: в Томске открылись первые летние веранды

Фото: Влад Карпов



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Общепит Томска присоединился к «голому флешмобу»

«Стали заложниками ситуации»: представители сферы общепита просят губернатора Томской области открыть кафе и рестораны

«Разрешите нам работать»: руководители фитнес-клубов, тренажерных залов и танцевальных студий обратились к губернатору

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.