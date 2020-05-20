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20 мая,
2020
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Новости

Госпиталю СибГМУ требуются санитарки и уборщицы для работы в «красной зоне»

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова ведет хронику респираторного госпиталя СибГМУ в Telegram-канале, где она сообщает о том что происходит в подведомственном ей учреждении, которое в настоящий момент перепрофилировано под больных с COVID-19. В последнем выпуске новостей из госпиталя ректор сообщает, что госпиталю требуется средний и младший медицинский персонал и уборщицы. Зарплата у санитаров около 70 000 на ставку в месяц, у уборщиц – около 41 000. «Если есть желающие, обращайтесь, — пишет Ольга Кобякова.


Обязательное условие для устройства на работу в «красную зону» — предварительное прохождение 36-часовых курсов по COVID-19 на онлайн-платформе медуниверситета. 

Госпиталю СибГМУ требуются санитарки и уборщицы для работы в «красной зоне»
Фото: Ольга Кобякова

Кроме того ректор сообщает, что в настоящий момент в респираторном госпитале СибГМУ находятся 31 человек с COVID-19. «За последние сутки к нам переведено 12 человек из МСЧ-2, городской больницы №3 и МСЧ «Строитель». Все пациенты с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонией. Под наблюдением – двое пациентов. Один из них нуждается в кислородной поддержке и имеет тяжёлые сопутствующие заболевания. Другой пациент страдает бронхиальной астмой и ожирением. Состояние остальных пациентов – ближе к удовлетворительному», — пишет Кобякова в своем  Telegram-канале.


В ближайшие дни госпиталь СибГМУ планирует увеличить количество коек для больных коронавирусом до 53. 

Госпиталю СибГМУ требуются санитарки и уборщицы для работы в «красной зоне»

Со слов уже отработавших, — отмечает Кобякова, — самое сложное – научиться чётко заходить и выходить из «красной зоны», строго соблюдая все меры предосторожности и не задерживая других сотрудников. 

В Томской области зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом: 271 на лечении, 122 выздоровели, четверо умерли.

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