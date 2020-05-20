Госпиталю СибГМУ требуются санитарки и уборщицы для работы в «красной зоне»

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова ведет хронику респираторного госпиталя СибГМУ в Telegram-канале, где она сообщает о том что происходит в подведомственном ей учреждении, которое в настоящий момент перепрофилировано под больных с COVID-19. В последнем выпуске новостей из госпиталя ректор сообщает, что госпиталю требуется средний и младший медицинский персонал и уборщицы. Зарплата у санитаров около 70 000 на ставку в месяц, у уборщиц – около 41 000. «Если есть желающие, обращайтесь, — пишет Ольга Кобякова.





Обязательное условие для устройства на работу в «красную зону» — предварительное прохождение 36-часовых курсов по COVID-19 на онлайн-платформе медуниверситета.