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Главная Новости Госпитализированных после аварийной посадки Ан-28 пилота и пассажирку выпишут в ближайшие дни
Новости

Госпитализированных после аварийной посадки Ан-28 пилота и пассажирку выпишут в ближайшие дни

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Врачи готовятся выписать на амбулаторное лечение двух человек, которых госпитализировали после аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области. Об этом сообщает телеграм-канал депздрава «Область здоровья» со ссылкой на врача-травматолога Томской областной клинической больницы Станислава Шагиахметова.

Станислав Шагиахметов

«Металлоостеосинтез - это рядовая операция для хирургов ТОКБ, она длилась около часа и прошла успешно. Сейчас состояние пациента – удовлетворительное. Ориентировочно через два – два с половиной месяца он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности», — рассказал Станислав Шагиахметов.

Отмечается, что в нейрохирургическом отделении медучреждения под наблюдением медиков остается пассажирка самолета. По словам заведующего отделением Александра Чирикова, ее состояние оценивается как удовлетворительное, она завершает консервативное лечение в стационаре.

Автор:  https://t.me/Oblast_zdorovya
Станислав Шагиахметов

Напомним, что авиаинцидент произошел 16 июля 2021 года. Самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета оба двигателя самолета прекратили работу.  В итоге самолет при неработающих двигателях приземлился в лесу в 70 км от города Кедровый. Ан-28 осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся.

На борту самолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. Госпитализированы командир воздушного судна с переломом ноги и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение головного мозга. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ и передал его на рассмотрение в центральный комитет.

Вся хроника происшествия здесь

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