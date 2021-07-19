Госпитализированных после аварийной посадки Ан-28 пилота и пассажирку выпишут в ближайшие дни

Врачи готовятся выписать на амбулаторное лечение двух человек, которых госпитализировали после аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области. Об этом сообщает телеграм-канал депздрава «Область здоровья» со ссылкой на врача-травматолога Томской областной клинической больницы Станислава Шагиахметова.

«Металлоостеосинтез - это рядовая операция для хирургов ТОКБ, она длилась около часа и прошла успешно. Сейчас состояние пациента – удовлетворительное. Ориентировочно через два – два с половиной месяца он сможет вернуться к своей профессиональной деятельности», — рассказал Станислав Шагиахметов.

Отмечается, что в нейрохирургическом отделении медучреждения под наблюдением медиков остается пассажирка самолета. По словам заведующего отделением Александра Чирикова, ее состояние оценивается как удовлетворительное, она завершает консервативное лечение в стационаре.