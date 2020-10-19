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19 октября,
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Госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют в роддоме №4 с 22 октября

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 22 октября родильный дом № 4 Томска переходит в режим работы респираторного госпиталя. Такое решение региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 принял сегодня, 19 октября.


На базе родильного дома № 4 Томска для лечения больных COVID-19 будет развернуто 300 коек, в том числе 10 реанимационных. Все койки в новом респираторном госпитале будут подключены к кислороду. Уже закончен монтаж необходимых инфекционных шлюзов. Лечение здесь будут проходить только пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.


Решение об открытии нового респираторного госпиталя именно на этой базе принято, во-первых, с учетом возможности развертывания здесь большого коечного фонда. Во-вторых, с учетом близости медучреждения к респираторным госпиталям, которые работают на базе медсанчасти № 2 Томска и больницы скорой медицинской помощи (там расположены компьютерные томографы, и пациенты нового респираторного госпиталя смогут оперативно проходить компьютерную томографию). В-третьих, в медучреждении имеется штат профессиональных анестезиологов и реаниматологов, которых не нужно привлекать из других учреждений.


В то же время женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Для этого предприняты все меры по организации инфекционной безопасности: разные входы, закрыта вентиляция и другие.


Принятое решение не повлияет на качество оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи. Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – областной перинатальный центр, родильный дом № 1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.


В оперштабе подчеркнули, что как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, родильный дом одним из первых будет возвращен в прежний режим работы.

Госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют в роддоме №4 с 22 октября

Ранее сообщалось, что роддом № 4 на улице Сергея Лазо собираются перепрофилировать под ковидный госпиталь с 1 октября, это рассказали ТВ2 пациенты и врачи. Глава облздрава Сергей Дмитриев отметил, что пока преждевременно говорить о перепрофилировании роддома. Жители Томска не поддержали такое решение. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали свыше 6,5 тысячи человек.


В свою очередь замгубернатора Иван Деев рассказал журналистам, почему именно роддом № 4 решили перепрофилировать в ковидный госпиталь. По словам чиновника, там можно развернуть 200 коек для больных коронавирусом, а 153 человека медперсонала уже дали согласие на работу в новых условиях.


28 сентября у роддома № 4 прошла акция. На нее пришли мамы с детьми, беременные женщины, медсестры и врачи роддома, а также просто неравнодушные томичи. Всего около ста человек.

В настоящее время больных коронавирусом принимает МСЧ № 2. Там развернуто 430 коек. 


В МСЧ «Строитель», где долечивают больных «короной», функционируют еще 75 коек.


В целом в регионе развернуто около 1200 коек для инфицированных новым коронавирусом – здесь учтены инфекционные отделения районных больниц, которые задействуются периодически, северская больница.


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