Госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют в роддоме №4 с 22 октября

С 22 октября родильный дом № 4 Томска переходит в режим работы респираторного госпиталя. Такое решение региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 принял сегодня, 19 октября.





На базе родильного дома № 4 Томска для лечения больных COVID-19 будет развернуто 300 коек, в том числе 10 реанимационных. Все койки в новом респираторном госпитале будут подключены к кислороду. Уже закончен монтаж необходимых инфекционных шлюзов. Лечение здесь будут проходить только пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.





Решение об открытии нового респираторного госпиталя именно на этой базе принято, во-первых, с учетом возможности развертывания здесь большого коечного фонда. Во-вторых, с учетом близости медучреждения к респираторным госпиталям, которые работают на базе медсанчасти № 2 Томска и больницы скорой медицинской помощи (там расположены компьютерные томографы, и пациенты нового респираторного госпиталя смогут оперативно проходить компьютерную томографию). В-третьих, в медучреждении имеется штат профессиональных анестезиологов и реаниматологов, которых не нужно привлекать из других учреждений.





В то же время женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Для этого предприняты все меры по организации инфекционной безопасности: разные входы, закрыта вентиляция и другие.





Принятое решение не повлияет на качество оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи. Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – областной перинатальный центр, родильный дом № 1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.





В оперштабе подчеркнули, что как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, родильный дом одним из первых будет возвращен в прежний режим работы.