Госорган проверил состояние бывшего женского монастыря в Томске

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Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел мониторинг памятника регионального значения «Историко-архитектурный ансамбль территории Иоанно-Предтеченского Иннокентьевского женского монастыря (1864-1922 годов)» в районе Студгородка, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Фото: пресс-служба администрации Томской области

Территория бывшего монастыря находится в пределах улиц Студенческой, Учебной, Вершинина, Усова в историческом районе «Верхняя Елань». Специалисты комитета осмотрели дом игуменьи, странноприимный дом, трапезную, аптеку и лазарет, первый и второй корпуса обители, иконописную мастерскую и часовню Святой Домны Томской, построенную на месте утраченного храма святителя Иннокентия.

Фото: пресс-служба администрации Томской области

На территории монастыря находятся объекты духовного наследия. Это профессорское и монашеское кладбища, фундаменты и подвалы храмов, подземные ходы. С началом нового полевого сезона комитет планирует организовать изучение и архитектурно-археологические обмеры фундаментов храмов.



«Немногие знают, что на месте студгородка когда-то существовал знаковый для Томска монастырь, однако сегодня целостное восприятие этой территории утрачено. С учетом исторической значимости и близости к студенческому кампусу она вполне могла бы стать одним из популярных общественных пространств, в том числе с краеведческим уклоном. Возможность благоустроить эту зону сегодня дает проект «Формирование комфортной городской среды», если в будущем сами томичи выскажут такое пожелание», — прокомментировала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.



Ранее интерес к преобразовании этой территории высказала «Живая лаборатория Томска». Она провела два воркшопа «Сердце кампуса» по интеграции деревянного архитектурного наследия Томска в современную студенческую среду. Объектом воркшопа стал памятник архитектуры 1884 года «Дом игуменьи», расположенный по адресу ул. Студенческий городок, 7. «Конечно, само здание мы пока физически не трогаем. Тестировать наши решения будем через дополненную реальность. Мы хотели бы запустить мысль в профессиональные умы о рассмотрении альтернативных подходов к использованию архитектурного наследия, кроме приведения объектов к какому-то историческому периоду», — рассказала ТВ2 координатор «Живой лаборатории Томска», начальник международного отдела ТГАСУ Ника Еремина.

Возможно, госорган посетил «знаковый для Томска монастырь» в связи с интересом студентов к преобразованию территории, на которой он был расположен. Елена Перетягина уточнила, что функциональное назначение самих объектов ансамбля может быть определено исключительно с учетом мнения Томской епархии. По федеральному закону культовые здания передаются религиозным организациям, если те в этом заинтересованы.

Как относится Томская епарихия к идее сделать Дом игуменьи «сердцем кампуса», ТВ2 пока не известно.

