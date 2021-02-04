Госорган передумал штрафовать общественников за цветы у церкви в Нагорном Иштане
Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина отозвала уведомление о составлении протокола об административном правонарушении на главу Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Марии Бокову за «земляные работы» на территории церкви в Нагорном Иштане. Официальный документ об этом Мария Бокова получила сегодня.
Напомним, что Мария Бокова была приглашена 8 февраля в Комитет по охране объектов культурного наследия для составления протокола об административном правонарушении. Комитет установил, что Мария Бокова «при проведении земляных (хозяйственных) работ у ограды и рядом с надгробиями на территории объекта культурного наследия» совершила административное нарушение, за которое предусмотрена ответственность статьей 7.14 КоАП РФ. Для граждан по данной статье предусмотрен штраф в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей.
Председатель ТО ВООПИиК Мария Бокова считает, что Елена Перетягина приравняла работы по благоустройству, а конкретно высадку цветов, к земляным работам на объекте и собиралась именно за это ее оштрафовать.
Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева прокомментировала эту ситуацию в своем телеграм-канале. «В 2020 году общественники организовались на работы по облагораживанию территории церкви в Нагорном Иштане. Косили бурьян, высадили цветы, привлекли внимание к проблеме разрушающегося памятника. Спустя несколько месяцев комитет по охране объектов культурного наследия решил привлечь к административной ответственности руководителя общественной организации Марию Бокову. Какой-то сюр! Тот случай, когда делает другой, а стыдно всем! », — написала Галина Немцева.
Сегодня Елена Перетягина прислала уведомление, что никакого протокола о нарушении не будет. Что повлияло на ее решение можно только догадываться.
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