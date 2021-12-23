Госдума в третьем чтении отменила обязательный техосмотр

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла поправки в законодательство, которые отменяют обязательный техосмотр, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Обязательный техосмотр отменяется для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях. На транспортные средства, принадлежащие юрлицам, закон не распространяется.

Согласно поправкам, проходить техосмотр нужно будет в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Кроме того, техосмотр остается обязательным для такси, автобусов, грузовиков и для коммерческого транспорта.

Случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД обязывают его к проведению техосмотра, исключаются. Сотрудники автоинспекции теперь могут отправить автомобиль на техосмотр только при наличии очевидной неисправности.

Теперь принятый Госдумой закон должен поступить на рассмотрение Совету Федерации и после этого на подпись президенту.