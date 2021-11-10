Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра

Внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект предлагает отменить обязательный техосмотр для автомобилей и мотоциклов, используемых гражданами в личных целях. Предложение не касается транспортных средств, которыми люди пользуются в служебных целях. При этом владельцы личных авто и мотоциклов смогут проходить техосмотр по своему желанию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что принятие закона «облегчит жизнь многим автовладельцам», он коснется примерно 50 млн транспортных средств.

«Техосмотр давно стал формальностью»

При этом Госдума отклонила внесенный параллельно депутатами от «Справедливой России» законопроект, также предполагавший отмену обязательного техосмотра. Комитет Госдумы по транспорту отметил, что справедливороссы не предусмотрели в законопроекте возможности добровольного прохождения технического осмотра.

Как объяснил один из авторов законопроекта Сергей Неверов, техосмотр для большинства граждан давно стал формальностью, а владельцы новых машин все равно проходят регулярное обслуживание у дилера по гарантии, и дублировать эту процедуру техосмотром нет смысла.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что обязанность обеспечить исправное техническое состояние автомобиля лежит на его владельце вне зависимости от факта прохождения технического осмотра. К тому же, вероятность участия в ДТП автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет не более 1%.

Необходимость проведения техосмотра сохраняется для грузовиков, автобусов и такси. К тому же, прохождение ТО будет обязательным для авто старше четырех лет при перерегистрации на другого собственника и внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Власти дали понять: надо открываться, закупать оборудование, а теперь все это не нужно

«Во всем мире за техническим состоянием своего транспортного средства следят сами люди, они же несут за него ответственность. Поскольку в России люди не такие ответственные, несколько десятков лет назад был введен техосмотр, но постепенно это превратилось в профанацию. Не все, но 30-40% техосмотров делались «по блату» или за взятки», — говорит председатель совета директоров страховой компании «Коместра-Томь» Вадим Чмух.

Он считает, что отмена обязательного техосмотра это просто законодательное утверждение того, что существует на самом деле, а делать выводы, правильное это решение или нет, пока рано. По данным эксперта, аварии из-за технической неисправности одного из автомобилей составляют сотые доли процента от общего числа ДТП, так что на российском рынке страхования отмена обязательного техосмотра не отразится никак.

Зато сильное влияние такая мера окажет на владельцев пунктов техобслуживания, многие из которых теперь находятся под угрозой закрытия. «Добровольного техосмотра в России быть не может, так что это по сути его отмена. Да, при перерегистрации транспорта он будет проводиться, но по статистике люди в Томской области владеют машиной 5 лет, значит, клиентский сегмент обрезается на 80%», рассказывает совладелец ООО «Автотест» и директор томского пункта техосмотра Максим Бочаров.

До конца следующей недели «Автотест» планирует закрыть один из двух своих филиалов, в другом продолжит работать автосервис, но пункт ТО в нем тоже ликвидируют. Как объясняет Бочаров, тратить большие деньги на переаккредитацию и зарплаты персонала, получая несколько клиентов в день — нерентабельно, а сама процедура техосмотра — неоправданно дешевая: за проверку автомобиля по 82 пунктам сервис получает 540 рублей.

Пункты техосмотра готовились к реформе, которая должна была заработать с 1 марта: по новым требованиям все прибывающие на пункты проверки машины обязательно фотографируются, а их владельцы получают электронные диагностические карты. Но реформу отложили, продлив на полгода все диагностические карты до 1 октября, в итоге пункты работали с ограниченным числом клиентов и ждали начала октября, когда людям вновь понадобится техосмотр.

«Но когда все приближалось к 1 октября, а по совместительству и к выборам, пошли разговоры об отмене обязательного техосмотра. А раз в первом чтении законопроект приняли, почти стопроцентная вероятность, что примут и во втором, и в третьем. Проблема в том, что в марте власти дали понять: надо открываться, закупать оборудование. Появилось много новых пунктов, ужесточились требования к оборудованию, помещению, а теперь оказывается, что все это не нужно. Надеяться уже не на что, и самое правильное решение в этом случае — закрываться», — объясняет Бочаров.