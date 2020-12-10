Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к митингам

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий финансировать публичные мероприятия (митинги и демонстрации) из иностранных источников, а также анонимно, по безналичному расчету.





Законопроект обязывает организаторов публичных мероприятий отчитываться об источниках их финансирования. Согласно документу, все деньги на организацию акции должны перечисляться только в безналичном порядке на счет в российском банке. Физлица при переводе пожертвования должны указывать номер паспорта, а юрлица — ИНН и дату регистрации. Кроме того, после мероприятия организатору нужно будет отчитаться властям о расходовании средств на массовую акцию.





В документе прописано, что жертвователями на акции не могут быть иностранные государства, граждане, международные организации, а также НКО-иноагенты, анонимные жертвователи и юрлица, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег, а также несовершеннолетние. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, единоросс Дмитрий Вяткин.





Также он внес законопроект, который предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции при повторном совершении правонарушения во время митинга. Сейчас ч. 6 ст. 19.3 КоАП устанавливает максимальный штраф за это для гражданина в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Вяткин предлагает установить верхнюю границу штрафа для физлиц в 20 тыс. руб., для должностных лиц — 40 тыс. руб., а для юрлиц — 200 тыс. руб.





Еще один законопроект Вяткина предусматривает штрафы за незаконное использование удостоверений сотрудников СМИ во время публичных акций. Если изменения будут внесены, административный штраф за незаконное использование пресс-карты составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб., также на нарушителя может быть наложено наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.