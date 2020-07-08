Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах чиновникам за хамство

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

«Действующая редакция ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей)», — говорится в проекте закона.





Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы за все виды публичных оскорблений, в том числе и через интернет: для граждан — с 3-5 тыс. до 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30-50 тыс. до 50-100 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100-500 тыс. до 200-700 тыс. рублей.





Поправками предлагается скорректировать и понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В проекте закона формулировку понятия дополнят словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».





В сентябре 2019 года главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна. Чиновница ранее назвала их «бичевней» и в итоге уволилась по собственному желанию.





В январе 2020 года глава Чувашии Михаил Игнатьев сначала призвал «мочить» некоторых журналистов, а потом заставил сотрудника МЧС публично подпрыгивать за ключами от новой техники. После этого Игнатьева сначала исключили из «Единой России», а затем Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».





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