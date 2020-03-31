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31 марта,
2020
Новости

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Государственная Дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии. Теперь его должен одобрить Совет Федерации.


Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штрафы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Для граждан предлагался штраф от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 100  до 300 тысяч рублей.


Депутаты при рассмотрении поправок повысили максимальный штраф. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Юрлицам и предпринимателям также грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.


Также депутаты ужесточили уголовное наказание за нарушение карантина. Теперь нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права на профессию до трех лет, либо тюремное заключение на тот же срок. Если нарушение привело к смерти человека, то нарушителя оштрафуют до 2 миллионов рублей или посадят на срок до пяти лет. Если погибло двое или больше — до семи лет.


Кроме того, депутаты одобрили поправки в КоАП, которые вводят новую часть в статью о «злоупотреблении свободой массовой информации». Теперь юридических лиц за недостоверную информацию о распространении вируса в России и мерах государства  будут штрафовать от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей. Если публикация фейка привела к смерти человека, беспорядкам или повреждению имущества, то штраф увеличится до 5 миллионов рублей. За повторное нарушение грозит штраф в 10 миллионов.

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