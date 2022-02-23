Госдума спустя три года одобрила законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки

Госдума во втором — основном — чтении одобрила проект изменений закона о военной службе, который был внесен три года назад. Согласно ему, все граждане призывного возраста будут получать повестки в военкомат по почте заказным письмом. Сейчас его можно вручить только лично — по месту жительства, учебы или работы. Документ будет считаться полученным, если в нем расписался сам адресат или его совершеннолетний родственник.
Неявку в военкомат по повестке или отказ от ее получения будут считать уклонением от службы. За это грозит административная (штраф от 500 рублей до трёх тысяч рублей) или уголовная ответственность (максимальное наказание — лишение свободы на два года).
В случае, если призывник по каким-либо причинам не получил повестку, он должен прийти за ней самостоятельно. Сделать это нужно в течение 14 дней со дня начала следующего призыва. В отзыве на законопроект правительство раскритиковало этот пункт документа, отметив, что он противоречит другой статье закона о воинской обязанности, но в целом поддержало инициативу.
Предполагается, что закон может вступить в силу с 1 апреля 2022 года