Госдума спустя три года одобрила законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки

Госдума во втором — основном — чтении одобрила проект изменений закона о военной службе, который был внесен три года назад. Согласно ему, все граждане призывного возраста будут получать повестки в военкомат по почте заказным письмом. Сейчас его можно вручить только лично — по месту жительства, учебы или работы. Документ будет считаться полученным, если в нем расписался сам адресат или его совершеннолетний родственник.