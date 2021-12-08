Вскрывать автомобили и проникать в чужое жилище: Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который расширяет полномочия полицейских, сообщает Интерфакс. Теперь сотрудники полиции могут вскрывать автомобили, формировать оцепление и огораживать места массовых мероприятий. Также в документе уточняются основания для входа в дома граждан.

Согласно закону, полицейским разрешено вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить совершение преступления, «если есть основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики, психотропные вещества или радиоактивные вещества». При массовых беспорядках или ЧС проникнуть в авто можно будет, если это поможет обеспечить общественную безопасность.

Уточняется, что перед вскрытием машины сотрудник полиции должен назвать должность, звание, фамилию, предъявить по требованию владельца или пассажиров удостоверение, а также объяснить зачем и на каком основании он собирается вскрыть авто. При этом, если есть необходимость задержать преступника или создается опасность для жизни, он может выполнить эти требования позже. Если собственника автомобиля не было при вскрытии, ведомство обязано проинформировать его в течение суток.

Новая редакция закона «О полиции» разрешает полицейским проникать в жилище, если в нем находился «человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление». Указать на человека могут потерпевшие или очевидцы. МВД могут сами установить порядок информирования собственника жилья о случаях проникновения сотрудника полиции, сделать это нужно не позднее, чем через сутки с момента проникновения. В предыдущей версии закона проникать разрешалось в жилые помещения, чтобы задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления».

Во время митингов полиция сможет устанавливать оцепление и блокировать местность. В границах оцепления сотрудники смогут проводить личный осмотр граждан и транспортных средств. Если человек откажется от осмотра, его законно смогут не впускать на оцепленную территорию, либо не выпускать из нее. В оцепление могут входить не только участки местности и здания, но и территории, размер которых не уточняется в законе.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнеста Валеева, полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть у сотрудников Росгвардии.