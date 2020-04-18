Госдума приняла закон об упрощенном приеме в российское гражданство

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Госдума разрешила иностранцам получать гражданство РФ без отказа от своего. «С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», сообщается на сайте Гсдумы РФ.



Законопроектом также предлагается при подаче заявления на гражданство РФ исключить требования о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.



Кроме того, аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ, и имеющих в этом браке общих детей; иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в РФ.

