Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах
Госдума в третьем чтении приняла закон, приравнивающий к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Их объединили под понятием «никотинсодержащая продукция», на которую закон распространяет такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет.
Теперь кальяны и вейпы нельзя курить на вокзалах и в аэропортах, в торговых центрах, офисах, в кафе и ресторанах. ТАСС добавляет, что в законе прописали запрет на курение никотинсодержащей продукции в «помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».
При этом, курить кальяны закон запрещает независимо от того, есть никотин в используемой в кальяне смеси, или нет. На летние веранды заведений такой запрет не распространяется.
Ранее в редакцию ТВ2 поступали жалобы от жителей домов, расположенных в районе набережной реки Томи. Они рассказывали, что недалеко от библиотеки имени Пушкина образовалась спонтанная зона отдыха, куда по вечерам приезжают горожане со своими кальянами, включают музыку и веселятся до трех-четырех ночи. Полиция в ответ на жалобы сказала, что это не в их компетенции.
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