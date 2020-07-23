Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах

Госдума в третьем чтении приняла закон, приравнивающий к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Их объединили под понятием «никотинсодержащая продукция», на которую закон распространяет такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет.





Теперь кальяны и вейпы нельзя курить на вокзалах и в аэропортах, в торговых центрах, офисах, в кафе и ресторанах. ТАСС добавляет, что в законе прописали запрет на курение никотинсодержащей продукции в «помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».





При этом, курить кальяны закон запрещает независимо от того, есть никотин в используемой в кальяне смеси, или нет. На летние веранды заведений такой запрет не распространяется.