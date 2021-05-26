Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Законом закрепляется временное лишение пассивного избирательного права для граждан, причастных к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.





Ограничение распространится на лиц, являвшихся учредителями таких организаций и входивших в их руководство (руководителей, его заместителей, глав структурных и региональных подразделений и их замов) в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности в РФ организации, признанной экстремистской или террористической. Они не смогут избираться 5 лет.





Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.





Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организации ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального*» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».





Закон прокомментировала у себя в телеграм-канале депутат Думы города Томска и бывший руководитель Штаба Навального* Ксения Фадеева.







«Госдума в третьем чтении приняла абсолютно антиконституционный закон, поражающий в правах сотни тысяч граждан России. Речь идёт о запрете тем, кто состоял или сотрудничал (что вообще за размытое понятие) или финансировал экстремистские организации становиться депутатами любых уровней. В первом варианте запрет распространялся только на Госдуму, теперь на все парламенты.





Фактически, это закон против штабов Навального и ФБК*, которые сейчас пытаются признать экстремистскими организациями. Но при желании, разумеется, этот закон будет использоваться не только против нас, но и против любых оппонентов власти, которые хоть как-то с нами соприкасались: предоставляли помещения, консультировали, вместе участвовали в митингах, выдавали направления нашим наблюдателям или просто высказывались в поддержку. Изюминкой закона является то, что он, фактически, имеет обратную силу.

Например, ФБК* и штабы* признают экстремистскими в июне. Но до тех пор вся деятельность и поддержка их абсолютно законна, ведь решения суда еще нет. Однако, «бешенный принтер» это не интересует, они специально уточнили, что сотрудникам и руководителям таких организаций нельзя будет баллотироваться, если они за три года ДО признания организации экстремистской состояли в ней, а для тех, кто как-то финансировал или помогал — за год до признания.





Большой привет хочется передать и Татьяне Васильевне Соломатиной, депутату от Томской области, которая, разумеется, проголосовала за, ну как до этого голосовала за уничтожение Конституции, повышение пенсионного возраста, закон о физ. лицах-ин.агентах и за все репрессивные и антинародные законы. Татьяна Васильевна, как и большая часть единороссов, к сожалению, не видит никакого противоречия между тем, чтобы писать пафосные посты о победе нашего народа над фашизмом в прошлом веке и тем, чтобы нажатием пальца на кнопочку в Думе строить фашизм уже в нашей стране в 21 веке».





Добавим, что на сайте Госдумы информация о том, как голосовали депутаты пока не опубликована.