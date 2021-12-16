Госдума приняла в первом чтении закон о посещении общественных мест с QR-кодом

За документ проголосовали 329 депутатов, 87 выступили против, еще один парламентарий воздержался.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест.

По информации сайта Стопкоронавирус.рф, совершеннолетние россияне смогут посещать общественные места, культурные учреждения, общепит и магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Также правительство РФ разрабатывало законопроект об обязательных QR-кодах для железнодорожных поездок и авиаперелетов. Госдума сняла его с рассмотрения из-за критики граждан.