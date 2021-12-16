Госдума приняла в первом чтении закон о посещении общественных мест с QR-кодом

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест.
За документ проголосовали 329 депутатов, 87 выступили против, еще один парламентарий воздержался.
По информации сайта Стопкоронавирус.рф, совершеннолетние россияне смогут посещать общественные места, культурные учреждения, общепит и магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Также правительство РФ разрабатывало законопроект об обязательных QR-кодах для железнодорожных поездок и авиаперелетов. Госдума сняла его с рассмотрения из-за критики граждан.
В Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.
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