Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Госдума приняла в первом чтении закон о посещении общественных мест с QR-кодом
Новости

Госдума приняла в первом чтении закон о посещении общественных мест с QR-кодом

ТВ2 ТВ2

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест.

За документ проголосовали 329 депутатов, 87 выступили против, еще один парламентарий воздержался. 

По информации сайта Стопкоронавирус.рф, совершеннолетние россияне смогут посещать общественные места, культурные учреждения, общепит и магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. 

До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Также правительство РФ разрабатывало законопроект об обязательных QR-кодах для железнодорожных поездок и авиаперелетов. Госдума сняла его с рассмотрения из-за критики граждан.

В Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

 

Читайте по теме:

Около сотни томичей пришли в Думу Томской области с просьбой не поддерживать законопроект о QR-кодах

«Это не про здоровье, а про тотальный контроль». Более сотни томичей пришли в облдуму с просьбой не поддерживать закон о QR-кодах. Фото

«Мы тоже слышим людей»: правовой комитет Думы Томской области поддержал законопроект о QR-кодах

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.