Госдума попросила Владимира Путина признать ЛНР и ДНР. Как голосовали депутаты от Томской области

Депутаты Государственной Думы поддержали проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину. Его попросили признать независимыми государствами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, образовавшиеся после референдумов о самоопределении в 2014 году.

Инициативу с обращением поддержал 351 депутат, против нее проголосовали 16 парламентариев (депутаты от «Единой России» Лев Ковпак и Иван Солодовников, а также вся фракция «Новых людей», кроме ее лидера Алексея Нечаева, который не голосовал). Решение воздержаться принял только единоросс Артем Кирьянов, еще 82 депутата не принимали участия в голосовании.

Среди депутатов, избранных от Томской области, против признания самопровозглашенных республик не выступил никто. Поддержали инициативу Алексей Диденко (ЛДПР), Иван Бабич (КПРФ), Владимир Самокиш, Михаил Киселев и Вячеслав Петров (все — «Единая Россия»).

Еще трое единороссов — Татьяна Соломатина, Вероника Власова и Олег Матвейчев — не участвовали в голосовании. Такое же решение принял справедливоросс Николай Новичков, которые в недавнем интервью ТВ2 заявлял, что считает Украину «частью большой российской цивилизации», а появление там войск НАТО воспринимает как «прямую угрозу территориальной целостности России».