Госдума попросила Владимира Путина признать ЛНР и ДНР. Как голосовали депутаты от Томской области

Депутаты Государственной Думы поддержали проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину. Его попросили признать независимыми государствами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, образовавшиеся после референдумов о самоопределении в 2014 году.
Инициативу с обращением поддержал 351 депутат, против нее проголосовали 16 парламентариев (депутаты от «Единой России» Лев Ковпак и Иван Солодовников, а также вся фракция «Новых людей», кроме ее лидера Алексея Нечаева, который не голосовал). Решение воздержаться принял только единоросс Артем Кирьянов, еще 82 депутата не принимали участия в голосовании.
Среди депутатов, избранных от Томской области, против признания самопровозглашенных республик не выступил никто. Поддержали инициативу Алексей Диденко (ЛДПР), Иван Бабич (КПРФ), Владимир Самокиш, Михаил Киселев и Вячеслав Петров (все — «Единая Россия»).
Еще трое единороссов — Татьяна Соломатина, Вероника Власова и Олег Матвейчев — не участвовали в голосовании. Такое же решение принял справедливоросс Николай Новичков, которые в недавнем интервью ТВ2 заявлял, что считает Украину «частью большой российской цивилизации», а появление там войск НАТО воспринимает как «прямую угрозу территориальной целостности России».
Проект постановления, внесенный депутатами от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым, предполагал обращение напрямую к президенту. Проект, внесенный параллельно депутатами от «Единой России» Виктором Водолацким и Артемом Туровым, включал также консультацию с МИД РФ. После рассмотрения обоих документов депутаты провели рейтинговое голосование и выбрали вариант, предложенный КПРФ.
«Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении.
Депутаты заявили, что украинская сторона не выполнила ни один пункт Минских соглашений, направленных на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. По их мнению, признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР суверенными государствами «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз» и станет началом процесса международного признания обоих государств.
В случае, если Владимир Путин поддержит инициативу депутатов, Россия станет первым полноценным государством, признавшим независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. На данный момент их суверенитет признала только Южная Осетия, которая сама является частично признанной республикой. Власти Украины заявили, что расценят признание ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений.