Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции.
Законопроект предоставляет сотрудникам полиции право осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в рамках проверки сообщений и заявлений о происшествии.
Кроме того, правоохранители получат право оцеплять жилые помещения и другие объекты.
В документе прописываются и полномочия сотрудника полиции о проведении досмотра граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».
Также расширяется перечень обстоятельств, при которых полицейские смогут открывать огонь.
«Это развязывает полиции руки для давления на людей, недовольных властью и критикующих власть. А таких людей, как мы видим, становится все больше. Вот поэтому и появляются такие нормы в законах, — прокомментировала инициативу депутат Госдумы Вера Ганзя. — По новому закону сотрудник полиции теперь не обязан сообщать свою фамилию, звание, показывать удостоверение.
Расширяется и перечень оснований, по которым полиция может проникнуть в жилище гражданина, например, если потерпевшие или очевидцы указали на него как на совершившего преступление. Проинформировать гражданина, к которому проникли в дом в его отсутствие, нужно не позднее 24 часов с момента проникновения. И, наконец, самый спорный момент – это расширение оснований для применения оружия. Есть еще один момент, который вызвал вопросы. Я и задала их представителю МВД. Полицейский не подлежит преследованию за действия, совершенных при выполнении своих обязанностей. Получается, даже если они противоправны? Еще я заявила замминистру МВД, утверждавшему, что растет доверие граждан к полиции, что оно не растет, а наоборот, падает. А большая часть обращений граждан ко мне на приемах — это жалобы на неправомерные действия или бездействие правоохранительных органов».