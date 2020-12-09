Добрые новости
09 декабря,
2020
Новости

Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. 


Законопроект предоставляет сотрудникам полиции право осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в рамках проверки сообщений и заявлений о происшествии.


Кроме того, правоохранители получат право оцеплять жилые помещения и другие объекты.


В документе прописываются и полномочия сотрудника полиции о проведении досмотра граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».


Также расширяется перечень обстоятельств, при которых полицейские смогут открывать огонь.

«Это развязывает полиции руки для давления на людей, недовольных властью и критикующих власть. А таких людей, как мы видим, становится все больше. Вот поэтому и появляются такие нормы в законах, — прокомментировала инициативу депутат Госдумы Вера Ганзя. — По новому закону  сотрудник полиции теперь не обязан сообщать свою фамилию, звание, показывать удостоверение.
Расширяется и перечень оснований, по которым полиция может проникнуть в жилище гражданина, например, если потерпевшие или очевидцы указали на него как на совершившего преступление. Проинформировать гражданина, к которому проникли в дом в его отсутствие, нужно не позднее 24 часов с момента проникновения.  И, наконец, самый спорный момент – это расширение оснований для применения оружия. Есть еще один момент, который вызвал вопросы. Я и задала их представителю МВД. Полицейский не подлежит  преследованию за действия, совершенных при выполнении своих  обязанностей. Получается, даже если они противоправны? Еще я заявила замминистру МВД, утверждавшему, что растет доверие граждан к полиции, что оно не растет, а наоборот, падает. А большая часть обращений граждан ко мне на приемах — это жалобы на неправомерные действия или бездействие правоохранительных органов». 

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.