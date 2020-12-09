Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции.





Законопроект предоставляет сотрудникам полиции право осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в рамках проверки сообщений и заявлений о происшествии.





Кроме того, правоохранители получат право оцеплять жилые помещения и другие объекты.





В документе прописываются и полномочия сотрудника полиции о проведении досмотра граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».





Также расширяется перечень обстоятельств, при которых полицейские смогут открывать огонь.