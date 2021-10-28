Госдума отказалась освобождать ветеранов ВОВ от коммунальных платежей. Как голосовали депутаты от Томской области

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об освобождении участников Великой Отечественной войны от коммунальных платежей и взносов на капремонт дома. Большинство депутатов (преимущественно — единороссы) не стали голосовать по этому вопросу, и законопроект был отклонен из-за ненабранного кворума. При этом все представители оппозиционных партий от Томской области инициативу поддержали.

Законопроект еще в январе прошлого года внес депутат от Амурской области, член ЛДПР Андрей Кузьмин (на выборах 2021 года был поддержан «Умным голосованием», но не прошел в новую Думу). Он пояснял, что законопроект подготовлен к годовщине 75-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны, и что его принятие было бы справедливым, «исходя из гуманных соображений о предоставлении ветеранам большего объема мер социальной поддержки в связи с тяжелейшими условиями и потрясениями, выпавшими на их долю». По подсчетам экс-депутата, на такие меры из федерального бюджета необходимо выделить 577 млн рублей.

Не стал голосовать по этому вопросу 321 депутат (включая 297 представителей «Единой России». Поддержали инициативу 110 депутатов (в основном коммунисты, справедливороссы и представители ЛДПР), депутаты от «Новых людей» по большей части воздержались. В числе прочих не проголосовали Татьяна Соломатина, Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Вероника Власова, Вячеслав Петров и Олег Матвейчев — то есть все единороссы, избранные от Томской области. Депутаты оппозиционных партий Алексей Диденко (ЛДПР), Иван Бабич (КПРФ) и Николай Новичков (СР) выступили за принятие законопроекта.