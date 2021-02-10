Госдума одобрила запрет высаживать детей без билетов из транспорта

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии. Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Согласно документу, если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Если определить место его посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.





В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).





Добавим, что высадки детей из автобуса, даже в морозы, нередки. Так, в декабре 2019 года в Новосибирске кондуктор высадил десятилетнюю девочку из автобуса на мороз и оставил одну на безлюдной улице, потому что у той не оказалось при себе справки школьника.

