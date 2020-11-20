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20 ноября,
2020
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Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности для бывших президентов РФ

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект о неприкосновенности для бывших президентов России, сообщает ТАСС. Если поправку примут, то экс-президента можно будет судить только после согласия Совета Федерации.

Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности для бывших президентов РФ
Фото: Мир 24

Поправки, внесенные красноярским сенатором Андреем Клишасом, поддержали 357 депутатов. Против выступили лишь 37 представителей от КПРФ, при этом два депутата партии поправки одобрили.


Для лишения экс-президента неприкосновенности Госдуме нужно будет выдвинуть ему обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. В том случае, если обвинение подтвердят Верховный и Конституционный суды, Совфед в течение трех месяцев сможет принять решение о снятии неприкосновенности с бывшего главы государства. Если этого не будет сделано, то обвинения сочтут отклоненными.


Законопроект уточняет, что экс-президента не смогут привлечь по уголовной или административной статье, задержать, арестовать, обыскать или допросить. Сейчас это ограничение относится лишь к деяниям, совершенным во время пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением полномочий главы государства.


Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: принять поправки нужно для того, «чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра».

Депутат КПРФ от Томской области Вера Ганзя рассказала, что в процессе голосования представитель президента в Госдуме Гарри Минх (кстати говоря, уроженец Томска, выпускник 6 школы и юрфака ТГУ) заявил, что не поддержавшие поправки депутаты должны сложить свои полномочия. 

Мы отдали свои голоса против этого закона. Мы считаем, что все должны быть равны перед законом. И тут же получили резкий выпад от представителя президента в Госдуме Гарри Минха, который отметил, что, если выступавшие от фракции КПРФ депутаты с обоснованием голосования против, не поддерживают Конституцию, они должны сложить полномочия, – написала в фейсбуке Вера Ганзя. – Вот как! Не избиратели дают оценку позиции депутатов, а представитель президента. Мы взяли слово по ведению и защитили своих коллег.

По действующим законам экс-президента можно лишить неприкосновенности за совершение им тяжкого преступления во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру начинает председатель СК РФ, для этого ему нужно согласие Госдумы. Далее постановление направляется в Совфед, который должен решить вопрос о лишении экс-президента неприкосновенности. 

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