Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности для бывших президентов РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о неприкосновенности для бывших президентов России, сообщает ТАСС. Если поправку примут, то экс-президента можно будет судить только после согласия Совета Федерации.

Поправки, внесенные красноярским сенатором Андреем Клишасом, поддержали 357 депутатов. Против выступили лишь 37 представителей от КПРФ, при этом два депутата партии поправки одобрили.





Для лишения экс-президента неприкосновенности Госдуме нужно будет выдвинуть ему обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. В том случае, если обвинение подтвердят Верховный и Конституционный суды, Совфед в течение трех месяцев сможет принять решение о снятии неприкосновенности с бывшего главы государства. Если этого не будет сделано, то обвинения сочтут отклоненными.





Законопроект уточняет, что экс-президента не смогут привлечь по уголовной или административной статье, задержать, арестовать, обыскать или допросить. Сейчас это ограничение относится лишь к деяниям, совершенным во время пребывания на посту президента или производства по делам, связанным с исполнением полномочий главы государства.





Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: принять поправки нужно для того, «чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра».



Депутат КПРФ от Томской области Вера Ганзя рассказала, что в процессе голосования представитель президента в Госдуме Гарри Минх (кстати говоря, уроженец Томска, выпускник 6 школы и юрфака ТГУ) заявил, что не поддержавшие поправки депутаты должны сложить свои полномочия.