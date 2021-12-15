Госдума одобрила закон, позволяющий вводить санкции по «закону Димы Яковлева» против любых иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вводить персональные санкции не только против граждан США, но и других иностранцев. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ дополняет так называемый «закон Димы Яковлева», который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США.

Согласно новому законопроекту, против любых иностранцев будет разрешено вводить персональные санкции — запрет на въезд в Россию, арест финансовых активов в стране, а также запрет на любые сделки и инвестиции и приостановка деятельности юридических лиц, контролируемых человеком, против которого введены ограничения.

В пояснительной записке отмечается, что «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства». Авторы поправок утверждают, что они не будут распространяться на запрет усыновлять российских детей, под него попадают только граждане США.

Инициатором изменений выступило правительство — законопроект внесли в Госдуму 2 июня. Первое чтение документа несколько раз переносилось.

Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», известный как «закон Димы Яковлева» был принят в 2012 году в качестве ответа на «закон Магнитского» в США. Документ получил такое название в честь мальчика Димы, который умер в 2008 году после того, как усыновивший ребенка американец оставил его одного в машине.