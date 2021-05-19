Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Об этом сообщает Коммерсант.

Проект закона был разработан комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.





Люди, занимавшие руководящие должности в организациях, признанных экстремистскими, не смогут баллотироваться в Госдуму в течение пяти лет со дня судебного решения. Ограничения касаются и тех, кто занимал эти должности за три года до принятия решения о ликвидации или запрете экстремистской организации. Другие причастные к работе таких организаций не смогут избираться в парламент в течение трех лет. Запрет затронет и людей, работавших в организации или помогавших ей за год до решения суда.





Издание поминается, что эти поправки были внесены в составе пакета из трех законопроектов. Еще два из них ужесточают ответственность за сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.