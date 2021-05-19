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19 мая,
2021
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Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в парламентских выборах лицам, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Об этом сообщает Коммерсант.

Госдума одобрила в первом чтении запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Проект закона был разработан комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.


Люди, занимавшие руководящие должности в организациях, признанных экстремистскими, не смогут баллотироваться в Госдуму в течение пяти лет со дня судебного решения. Ограничения касаются и тех, кто занимал эти должности за три года до принятия решения о ликвидации или запрете экстремистской организации. Другие причастные к работе таких организаций не смогут избираться в парламент в течение трех лет. Запрет затронет и людей, работавших в организации или помогавших ей за год до решения суда.


Издание поминается, что эти поправки были внесены в составе пакета из трех законопроектов. Еще два из них ужесточают ответственность за сотрудничество с нежелательными иностранными организациями.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организации ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального*» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».


*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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