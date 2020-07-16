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16 июля,
2020
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Новости

Госдума одобрила проведение многодневных голосований. Члены УИКов выступили против

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Государственная Дума во втором чтении приняла поправки в избирательное законодательство, согласно которым возможно проведение трехдневного голосования. Члены избирательных комиссий выступили против изменений.

Госдума одобрила проведение многодневных голосований. Члены УИКов выступили против

Поправки в закон были приняты накануне. Согласно изменениям, теперь избирательная комиссия, которая организует выборы, должна будет принимать решение об их длительности. Решение принимается в течение 10 дней после официальной даты назначения выборов или референдума и не подлежит пересмотру. 


Кроме того, по решению избиркома может быть проведено голосование с использованием «дополнительных возможностей». В частности, поправки разрешают организовывать голосование избирателей и участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования: на придомовых территориях и территориях общего пользования.


Поддержали принятие поправок 285 депутатов Госдумы. Против проголосовали 57. 


Голоса депутатов, представляющих Томскую область, распределились так:


ЛДПР: Алексей Диденко — не голосовал.


«Справедливая Россия»: Николай Рыжак — против.


«Единая Россия»:

Иван Белеков, Олег Быков, Николай Герасименко, Антон Горелкин, Валерий Елыкомов,  Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Татьяна Соломатина, Александр Фокин  — за.

Евгений Косяненко —​ не голосовал.


КПРФ: Вера Ганзя — против.

Госдума одобрила проведение многодневных голосований. Члены УИКов выступили против

Депутат Госдумы Вера Ганзя, комментируя внесенные поправки, назвала дату их принятия «черным днем избирательного права».


«Реквием по выборам... Все!  Приплыли... Контроля фактически никакого. Если  сейчас даже в присутствии наблюдателей ухитряются вбрасывать бюллетени и переписывать протоколы, нетрудно догадаться, что будет после. Ну, где нам найти несколько сотен тысяч честных людей в стране? Неужели не найдем? Ведь в избиркомах работают не марсиане, а учителя, чиновники, рабочие, предприниматели, пенсионеры... Неужели у нас не осталось честных и порядочных людей? Или честность появится только  вместе с тюремным сроком лет на 25 за махинации на выборах? Тогда  это реквием по  совести...» — прокомментировала депутат на своих страницах в соцсетях.

Члены избирательных комиссий стали подписываться под открытым письмом против внедрения многодневного голосования. 


«Мы, избиратели и члены избирательных комиссий России, не видим необходимости в многодневном голосовании. Существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей. В России 97 тысяч избирательных участков и 900 тысяч членов участковых комиссий (УИК), которые обеспечивают такую возможность своим трудом», — отмечается в обращении.


Там подчеркивается, что во всех прогрессивных странах голосование длится только день.


«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально. Большинство помещений для голосования в России находятся в образовательных учреждениях, а большинство членов УИК в России – преподаватели. Многодневное голосование неизбежно препятствует учебному процессу, отнимает пространство и время от регулярной работы школ, колледжей, университетов», — говорится в тексте.


На момент написания новости письмо подписали свыше 1000 человек, из них 10 томичей (восемь из подписавших обладают правом решающего голоса). 


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