Госдума одобрила проведение многодневных голосований. Члены УИКов выступили против

Новости

Государственная Дума во втором чтении приняла поправки в избирательное законодательство, согласно которым возможно проведение трехдневного голосования. Члены избирательных комиссий выступили против изменений.

Поправки в закон были приняты накануне. Согласно изменениям, теперь избирательная комиссия, которая организует выборы, должна будет принимать решение об их длительности. Решение принимается в течение 10 дней после официальной даты назначения выборов или референдума и не подлежит пересмотру.

Кроме того, по решению избиркома может быть проведено голосование с использованием «дополнительных возможностей». В частности, поправки разрешают организовывать голосование избирателей и участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования: на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Поддержали принятие поправок 285 депутатов Госдумы. Против проголосовали 57.

Голоса депутатов, представляющих Томскую область, распределились так:

ЛДПР: Алексей Диденко — не голосовал.

«Справедливая Россия»: Николай Рыжак — против.

«Единая Россия»: Иван Белеков, Олег Быков, Николай Герасименко, Антон Горелкин, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Татьяна Соломатина, Александр Фокин — за. Евгений Косяненко —​ не голосовал.

КПРФ: Вера Ганзя — против.

Депутат Госдумы Вера Ганзя, комментируя внесенные поправки, назвала дату их принятия «черным днем избирательного права».

«Реквием по выборам... Все! Приплыли... Контроля фактически никакого. Если сейчас даже в присутствии наблюдателей ухитряются вбрасывать бюллетени и переписывать протоколы, нетрудно догадаться, что будет после. Ну, где нам найти несколько сотен тысяч честных людей в стране? Неужели не найдем? Ведь в избиркомах работают не марсиане, а учителя, чиновники, рабочие, предприниматели, пенсионеры... Неужели у нас не осталось честных и порядочных людей? Или честность появится только вместе с тюремным сроком лет на 25 за махинации на выборах? Тогда это реквием по совести...» — прокомментировала депутат на своих страницах в соцсетях.

Члены избирательных комиссий стали подписываться под открытым письмом против внедрения многодневного голосования.

«Мы, избиратели и члены избирательных комиссий России, не видим необходимости в многодневном голосовании. Существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей. В России 97 тысяч избирательных участков и 900 тысяч членов участковых комиссий (УИК), которые обеспечивают такую возможность своим трудом», — отмечается в обращении.

Там подчеркивается, что во всех прогрессивных странах голосование длится только день.

«Даже один день голосования – это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до 8 утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов. При этом у абсолютного большинства из нас есть основная работа, которая не останавливается в период выборов. Членам УИК и наблюдателям не полагается дополнительный отпуск. Многодневное голосование – это ухудшение условий и без того изнурительного труда, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально. Большинство помещений для голосования в России находятся в образовательных учреждениях, а большинство членов УИК в России – преподаватели. Многодневное голосование неизбежно препятствует учебному процессу, отнимает пространство и время от регулярной работы школ, колледжей, университетов», — говорится в тексте.

На момент написания новости письмо подписали свыше 1000 человек, из них 10 томичей (восемь из подписавших обладают правом решающего голоса).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внезапные поправки: в Госдуме приняли законопроект о голосовании по почте и через интернет