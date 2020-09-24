Госдума одобрила повышение акцизов на сигареты

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Косвенный налог увеличится сразу на 20%. Об этом сообщает Znak.com.

Согласно документу, в 2022–2023 годах акцизы будут индексированы на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за тысячу штук в следующем году. Для вейпов и электронных сигарет она составит 60 рублей за штуку.





О повышении акцизов на табак выше уровня инфляции ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В Минфине заявили, что внеплановое повышение акцизов позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».