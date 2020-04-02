Добрые новости
02 апреля,
2020
Новости

Госдума и Совфед одобрили налог на проценты по вкладам. Как голосовали сибирские политики

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Госдума и Совет Федерации за один день одобрили законопроект, вводящий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по вкладам граждан на общую сумму более 1 млн рублей. Поправки в третьем чтении поддержали 293 депутата Госдумы РФ. Рассказываем, как голосовали депутаты, представляющие Томскую область.


ЛДПР: Алексей Диденко — за.

КПРФ: Вера Ганзя — за.

«Справедливая Россия»: Николай Рыжак — не голосовал.

«Единая Россия»:

Олег Быков, Татьяна Алексеева, Даниил Бессарабов, Родион Букачаков, Антон Горелкин, Наталья Кувшинова, Дмитрий Исламов — за.

Иван Белеков, Николай Герасименко, Валерий Елымколов, Евгений Косяненко, Татьяна Соломатина, Александр Максимов, Павел Федяев, Виктор Зобнев, Иван Лоор, Александр Фокин и Александр Прокопьев — не голосовали.

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко также поддержал законопроект. Виктор Кресс участия в голосовании не принимал.


На прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. Глава государства объявил, что проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей станут облагаться налогом по ставке 13 %. По словам президента, изменения затронут около одного процента вкладчиков.


При подготовке законопроекта в Госдуме идею уточнили. В итоге налог будет взиматься не со всего процентного дохода, а только с дохода от вклада, который окажется выше, чем миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. 


По данным исследования Forbes, подоходный налог на крупные вклады может пополнить российский бюджет на 113 миллиардов рублей.


Читайте также:


В Госдуме рассказали, как россияне будут платить налоги с вкладов


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.