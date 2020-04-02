Госдума и Совфед одобрили налог на проценты по вкладам. Как голосовали сибирские политики

Госдума и Совет Федерации за один день одобрили законопроект, вводящий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по вкладам граждан на общую сумму более 1 млн рублей. Поправки в третьем чтении поддержали 293 депутата Госдумы РФ. Рассказываем, как голосовали депутаты, представляющие Томскую область.

Сенатор от Томской области Владимир Кравченко также поддержал законопроект. Виктор Кресс участия в голосовании не принимал.





На прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России. Глава государства объявил, что проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей станут облагаться налогом по ставке 13 %. По словам президента, изменения затронут около одного процента вкладчиков.





При подготовке законопроекта в Госдуме идею уточнили. В итоге налог будет взиматься не со всего процентного дохода, а только с дохода от вклада, который окажется выше, чем миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ.





По данным исследования Forbes, подоходный налог на крупные вклады может пополнить российский бюджет на 113 миллиардов рублей.



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