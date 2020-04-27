Горячую воду начнут отключать в Томске с 28 апреля

С 28 апреля «ТомскРТС» начинает ремонтную кампанию на сетях города. Всего планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.

28 апреля ремонтные работы стартуют на трех участках тепломагистралей № 7 и № 7а. На время проведения работ горячее водоснабжение будет приостановлено. В частности, под отключение попадают дома на улицах Октябрьская, Гоголя, Шишкова, Заливная, Загорная, Лермонтова, Средне-Кирпичная, Мамонтова, Бакунина, Михаила Попова, Яковлева, Алтайская, Петропавловская, Хабаровская, Свердлова, Обруб, Белая, а также Рабочая, Витимская, Ракетная, Тяговая, Ново-Деповская, Научная, Ползунова, Вилюйская, Мичурина, Чехословацкая и прилегающих переулках.





«За это время специалисты «ТомскРТС» проведут гидравлические испытания трубопроводов и в случае выявления дефектов устранят их. Данные участки являются ветхими, поэтому от качества ремонта зависит надежная работа этих теплотрасс во время отопительного сезона. Просим жителей с пониманием отнестись к важности этих технических мероприятий, ведь от них зависит комфорт в домах», — заявил заместитель генерального директора, главный инженер «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.





Завершить работы на этих участках планируется к 18 мая. После чего горячее водоснабжение абонентов, чьи дома попали под отключение на время ремонта, будет восстановлено в полном объеме при условии готовности жилого фонда к приему ресурса.





Ознакомиться со сроками ремонта и отключения горячей воды можно на сайте администрации Томска.