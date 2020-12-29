Горячие линии по ковиду в праздники будут работать круглосуточно

Горячие линии для заболевших COVID-19 в праздники будут работать круглосуточно, сообщает оперштаб Томской области.





Пациентам с признаками респираторных заболеваний или установленным диагнозом COVID-19 для связи с врачом можно заполнить специальную анкету на сайте ковидтомск.рф или позвонить по телефону 8 (3822) 777-200. В анкете необходимо указать подробные данные о своем самочувствии или о самочувствии заболевшего ребенка. После ее обработки с заболевшими свяжутся медицинские работники для проведения необходимой терапии.





По многоканальному телефону 8 (3822) 777-200 для пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции сотрудники центра удаленного мониторинга ответят на вопросы, помогут вызвать участкового терапевта или бригаду скорой медицинской помощи.





На сайтах ковидтомск.рф и tabletka.online можно заполнить анкету тем, кто стал контактным с заболевшим коронавирусом или получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Информация будет передана в управление Роспотребнадзора по Томской области.





Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона в каникулы можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по телефону: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online. Здесь же можно будет уточнить наличие и стоимость лекарств в аптеках региона.





Информацию о лекарственных препаратах для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, можно уточнить в Губернской аптеке по телефону 8 (3822) 906-803. Получить выписанные врачом бесплатные лекарства можно будет в Губернской аптеке (Томск, пр. Ленина, 54), начиная со 2 января с 10 до 19 часов. 7 января — с 11 до 17 часов.





Телефон «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Томской области 8-800-350-4455 будет работать в ежедневном режиме с 9 до 15 часов.