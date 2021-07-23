«Горсети» построили мощную кислородную станцию для ковидного госпиталя

Томская компания «Горсети» построила мощную кислородную станцию для респираторного госпиталя, который расположен во Дворце зрелищ и спорта. Здание, похожее на трансформаторную подстанцию, поставляет туда так необходимый сейчас компонент — кислород.

Энергетики установили опоры, протянули самонесущий изолированный провод и запитали электроэнергией объект в два этапа. Сначала — малый куб, рассчитанный на 400 литров. Затем — большую станцию на 1000 литров кислорода.

«Поскольку объект мощный, стационарный, чтобы его подключить, мы построили отдельную линию электропередачи», — отмечает исполнительный директор компании «Горсети» Максим Резников.