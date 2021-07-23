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Главная Новости «Горсети» построили мощную кислородную станцию для ковидного госпиталя
Новости

«Горсети» построили мощную кислородную станцию для ковидного госпиталя

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Томская компания «Горсети» построила мощную кислородную станцию для респираторного госпиталя, который расположен во Дворце зрелищ и спорта. Здание, похожее на трансформаторную подстанцию, поставляет туда так необходимый сейчас компонент — кислород.

Энергетики установили опоры, протянули самонесущий изолированный провод и запитали электроэнергией объект в два этапа. Сначала — малый куб, рассчитанный на 400 литров. Затем — большую станцию на 1000 литров кислорода.

«Поскольку объект мощный, стационарный, чтобы его подключить, мы построили отдельную линию электропередачи», — отмечает исполнительный директор компании «Горсети» Максим Резников.

Напомним, что временный респираторный госпиталь во Дворце зрелищ и спорта начал принимать первых пациентов 28 июня. Сейчас там размещено 249 коек, оборудованных системой подачи кислорода. Есть возможность увеличить количество коек как минимум вдвое. Отделение интенсивной терапии на 16 коек обеспечено необходимым оборудованием для выполнения реанимационных действий.

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