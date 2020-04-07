Городской депутат предложил мэрии Томска сократить расходы на пиар из-за коронавируса

Новости

Депутаты городской думы внесли корректировки в главный финансовый документ Томска. Так доходы бюджета в 2020 году выросли на 142,8 миллиона рублей.

Согласно поправкам, порядка 91,4 миллиона рублей будет направлено на повышение заработной платы педагогам дополнительного образования и сотрудников муниципальных учреждений культуры. 19,9 миллиона рублей из фонда непредвиденных расходов депутаты направили на благоустройство дворов. Так администрация Кировского района получит 3,7 миллиона рублей, Ленинского района – 4,4 миллиона, Октябрьского района – 7,3 миллиона, Советского района – 4,5 миллиона рублей».

Во время обсуждения депутат городской думы Василий Еремин предложил сократить расходы, которые заложены в городском бюджете на освещение деятельности думы и мэрии в СМИ. Это 25 млн рублей на пиар мэрии и около 20 млн рублей на Думу. Сэкономленные деньги он предложил направить на помощь пострадавшим от коронавируса и продуктовые наборы для детей из малообеспеченных семей.

Депутаты инициативу лидера «Яблока» не поддержали. Так по мнению депутата Владимира Самокиша, нельзя бездумно сокращать расходы городской казны, так как это может привести к значительному спаду в томской экономике и банкротству представителей малого бизнеса, которые живут, в том числе, и за счет муниципальных контрактов. В качестве примера депутат привел программу по благоустройству дворов – работы там чаще всего выполняют местные небольшие предприятия, которые платят зарплату своим работникам и налоги.

В свою очередь заммэра Ирина Ярцева отметила, что пока мэрия собирает сведения о том, какие группы населения больше всего пострадали от коронавируса. Также мэрия анализирует, какую часть налогов из-за льгот, введенных для поддержки малого и среднего бизнеса, она не дополучит.

«Мэр дал поручения. Сейчас готовится проект, который мы подготовим к следующему заседанию, о предоставлении отсрочки по аренде муниципального имущества для всех субъектов малого и среднего бизнеса. Строительные компании, которые арендуют муниципальную землю для строительства на ней многоквартирных домов, также получат отсрочку. Сейчас нам предстоит глубокий анализ тех отраслей, которые пострадали от текущей ситуации. Наша задача посмотреть всестороннее и понять, кто сегодня нуждается в поддержке и какую поддержку мы можем им предоставить», — подчеркнул заммэра Михаил Ратнер.