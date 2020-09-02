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02 сентября,
2020
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Новости

Городские субботники в Томске начнутся 18 сентября

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В мэрии определили даты проведения осенних субботников, они пройдут 18, 26 сентября и 2 октября.


«В сентябре активные горожане – жители многоквартирных домов вместе со своими УК и ТСЖ буду наводить порядок во своих дворах, высаживать полученные от администрации саженцы, в октябре – готовить придомовую территорию и внутриквартальные проезды к зимнему содержанию. Сегодня районные администрации Томска формируют перечень пространств, на которых пройдет уборка», — говорится в сообщении.

Городские субботники в Томске начнутся 18 сентября

Также в осеннем субботнике примут участие подрядчики мэрии, они будут высаживать деревья и декоративные кустарники вблизи отремонтированных объектов.


«Так, около 40 тополей планируют высадить взамен аварийноопасных по улице Усова на участке от проспекта Ленина до улицы Белинского. Отметим, за посадку здесь именно тополей проголосовали большинство членов городской ландшафтной комиссии», — уточняют в мэрии.

В начале октября по приглашению мэра Ивана Кляйна участие в озеленении примут партнеры администрации — предприниматели, которые за свой счет приобретут саженцы. Часть из них пойдет на посадку деревьев взамен на снесенные когда-то по заявкам предпринимателей.

«Жители города могут самостоятельно выбирать место своего участия в субботниках, привести в порядок свой дом и двор», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.


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