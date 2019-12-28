Городские маршруты объединят с пригородными с января: что изменится

Часть маршрутов перешли в подчинение областной администрации. Теперь они будут заезжать в пригороды Томска. Изменения коснутся автобусов №№ 2, 3, 10, 16, 24, 31 и 32.

Маршруты № 2 и № 3 объединяются с маршрутом № 141 Томск – Яр (Ярское), № 10 с № 510 Томск – Басандайка, № 16 с № 131 Томск – Копылово, № 24 с № 120 Томск – Семилужки, № 31 с № 150 Томск – Кисловка, № 32 с № 118 Томск – Басандайка.





Также с 1 января будут изменены схемы движения маршрутов №№ 118, 119, 141, 150. По маршрутам №№ 118 (32), 120 (24), 131 (16), 141 (2, 3), 150, 510 (10) в городской и пригородной части сохранится действующее расписание соответствующих маршрутов.





Для удобства номера городских маршрутов сохранят: № 2 на маршруте № 141 (рейсы до остановки «Томск – Северный» будут обозначены дополнительной табличкой «Северный»), № 32 – № 118 (рейсы до поселка Геологов обозначат дополнительной табличкой «Геологов», до поселка Просторный — табличкой «Просторный»), № 24 – № 120, № 16 – № 131, № 10 – № 510.





Схемы движения размещены на сайтах департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и АО «Томскавтотранс».





В Томской области с 1 октября 2019 года выросла стоимость проезда до Тимирязева, Эушты, села Дзержинское, а также до поселка Светлый. Формально это территории, которые входят в город Томск. Для пассажиров это повышение оказалось неожиданным, информация о том, что введены новые тарифы на проезд, была опубликована только на сайте «Томскавтотранса».





С начала следующего года проезд в городских маршрутках подорожает на рубль, также перевозчики должны будут обновить технику и ввести на маршрутах 20 % низкопольных автобусов.





Напомним, стоимость проезда в маршрутках в новогоднюю ночь составит 40 рублей.





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