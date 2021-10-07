Городские активисты обсудят в прямом эфире внешний облик Томска

Попасть на эфир можно заполнив форму: https://soyuz-dizaynerov-rossii.timepad.ru/event/1803959 За один час до начала вам должна прийти ссылка на трансляцию. Федеральные партнеры проекта: Российская интеллектуальная конференция INRU университеты, Союз дизайнеров России.