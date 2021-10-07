Городские активисты обсудят в прямом эфире внешний облик Томска

Сегодня в 18:00 по томскому времени пройдет
прямой эфир на тему «Городская среда», где участники обсудят дизайн-код города, внешний облик, существующую инфраструктуру: преимущества и недостатки, а также оценят потенциал развития городской среды в Томске.
Среди спикеров:
• Дарья Павлова – экскурсовод, призёр «Лучший гид Томска 2020»;
• Давид Аветян – депутат Думы города Томска, глава Томского отделения фонда содействия развитию городов «Городские проекты Варламова и Каца»;
• Дмитрий Поляков – Главный редактор и автор сообщества «Город не бесит», дизайнер;
• Павел Богданов – сооснователь студии «Дизайн–оркестр», арт-директор, дизайнер;
• Константин Казанцев – руководитель Центра развития городской среды Томской области.