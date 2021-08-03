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Главная Новости Городская Дума Томска требует от губернатора увеличить количество гайд-парков
Новости

Городская Дума Томска требует от губернатора увеличить количество гайд-парков

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Депутаты городской Думы Томска требуют от губернатора Жвачкина увеличить численность гайд-парков в Томске, которая регулируется региональным законом. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Ксения Фадеева. «Дума Томска только что приняла решение об обращении на имя губернатора по инициативе депутата от ЛДПР Юрия Ворошилина об увеличении количества мест гайд-парков (специальные места для публичных мероприятий). В том числе в перечень предполагаемых мест вошла площадь за Белым Домом.  Ждём, что на инициативу ответит Жвачкин, который установил в качестве гайд-парков окраину города и двор в спальном районе».

В перечень гайд-парков предлагают также добавить Ново-Соборную площадь, пространство рядом с памятником 400-летию Томска и нижнюю террасу Лагерного сада.

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