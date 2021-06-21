«Город, в котором хочется жить»: стартовал конкурс медиапроектов в сфере урбанистики
Стартовал прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики «Городские интонации». Студентам и выпускникам вузов, техникумов и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет в рамках конкурса предлагают подготовить медиапроекты, связанные с темой комфортной городской среды. Цель конкурса — создание и продвижение новых городских медиа в регионах России путем поддержки медиапроектов, разработанных молодыми специалистами.
Свою идею или проект можно подать в четырех основных номинациях и четырех спецнаправлениях в режиме онлайн. По итогу конкурса, 40 финалистов и полуфиналистов будут приглашены на награждение, которое пройдет с 19 по 20 августа 2021 в Нижнем Новгороде.
В жюри конкурса вошли урбанист Аркадий Гершман( видео о Томске здесь), главный редактор журнала The Village Татьяна Симакова, директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря, автор телеграмм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Конкурс проводится в четырех основных номинациях («Городские медиа», «Иммерсивный проект», «Play: геймификация городского пространства» и «Визуальный контент»), объединенных общей темой «Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему».
Задача участников — найти современные, востребованные среди жителей способы освещения городских событий, мероприятий, новых урбанистических и культурных проектов, интересных туристических объектов и других элементов городской идентичности. В рамках каждой из основных номинаций предусмотрено специальное направление «Формирование комфортной городской среды», посвященное вопросам развития и создания медиа, основной задачей которых является популяризация национального проекта «Жилье и городская среда».
Для школьников и студентов, которым не исполнилось 18 лет, есть внеконкурсная номинация: они могут предложить собственные идеи проектов по темам четырех основных номинаций конкурса. Победители получат экспертную поддержку в запуске проектов (профессиональная оценка, доработка и пост-сопровождение разработанных медиапроектов); возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях, работающих в сфере урбанистики, создании контента, медиа; продвинуть собственный проект на площадках организаторов и партнеров.
Прием заявок продлится до 23 июля 2021 года. 26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие в очном финале конкурса в Нижнем Новгороде в рамках форума ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».
Узнать подробности, ознакомиться с положением о конкурсе и оставить заявку на участие можно на официальном сайте проекта.