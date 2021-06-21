«Город, в котором хочется жить»: стартовал конкурс медиапроектов в сфере урбанистики

Стартовал прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики «Городские интонации». Студентам и выпускникам вузов, техникумов и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет в рамках конкурса предлагают подготовить медиапроекты, связанные с темой комфортной городской среды. Цель конкурса — создание и продвижение новых городских медиа в регионах России путем поддержки медиапроектов, разработанных молодыми специалистами.



Свою идею или проект можно подать в четырех основных номинациях и четырех спецнаправлениях в режиме онлайн. По итогу конкурса, 40 финалистов и полуфиналистов будут приглашены на награждение, которое пройдет с 19 по 20 августа 2021 в Нижнем Новгороде.

В жюри конкурса вошли урбанист Аркадий Гершман( видео о Томске здесь), главный редактор журнала The Village Татьяна Симакова, директор Общероссийской организации «Городские реновации» Олег Зоря, автор телеграмм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.