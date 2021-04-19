«Город стоит»: метель парализовала движение в Томске

Движение автомобилей по основным улицам Томска затруднено из-за снега и ветра. В городе уже произошло несколько аварий. Водителям, поменявшим резину на летнюю, рекомендуют оставить машину дома.
Так по данным сервиса «Яндекс-Пробки» затруднено движение на улице Балтийской, Осенней, Пушкина, Иркутском тракте. Скорость движения там не превышает 7 километров в час. Аналогичная ситуация на проспекте Комсомольском, улице Красноармейской, проспекте Фрунзе. Очевидцы сообщают, что на выезде из Южных ворот произошла авария, там тоже собирается пробка.
Ранее сообщалось, что в понедельник ожидается мокрый снег, снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололед, усиление ветра, местами порывы 16-21 м/с. Понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении МЧС.
На сайте Томского гидрометцентра опубликован прогноз. Ожидается, что днем в Томске и области будет до минус 6 градусов, по области до 11 градусов ниже нуля.