«Город стоит»: метель парализовала движение в Томске

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Движение автомобилей по основным улицам Томска затруднено из-за снега и ветра. В городе уже произошло несколько аварий. Водителям, поменявшим резину на летнюю, рекомендуют оставить машину дома.

Так по данным сервиса «Яндекс-Пробки» затруднено движение на улице Балтийской, Осенней, Пушкина, Иркутском тракте. Скорость движения там не превышает 7 километров в час. Аналогичная ситуация на проспекте Комсомольском, улице Красноармейской, проспекте Фрунзе. Очевидцы сообщают, что на выезде из Южных ворот произошла авария, там тоже собирается пробка.