Город раздаст томским студентам купоны на пиццу и курицу за поход в библиотеку
Томская мэрия анонсирует акцию «Лови момент! Читай, студент!», которая пройдет во всех муниципальных библиотеках города.
«В честь Дня святой Татьяны все студенты, пришедшие в муниципальные библиотеки с 23 по 25 января за книгой, на мероприятие или за сервисными услугами, получат подарки — бесплатный читательский билет в 26 библиотек муниципальной библиотечной системы и купон в пиццерию», — говорится в анонсе.
По купону можно получить порцию жареной курицы или кусочек пиццы «Маргарита». Акция организуется в партнерстве с одной из томских пиццерий.
Для участия, уточняют в мэрии, нужно предъявить студенческий билет и паспорт для оформления читательского билета. Желающих призывают поторопиться, потому что количество купонов ограничено.
Посмотреть адреса библиотек городской сети можно по ссылке.
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