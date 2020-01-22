Город раздаст томским студентам купоны на пиццу и курицу за поход в библиотеку

«В честь Дня святой Татьяны все студенты, пришедшие в муниципальные библиотеки с 23 по 25 января за книгой, на мероприятие или за сервисными услугами, получат подарки — бесплатный читательский билет в 26 библиотек муниципальной библиотечной системы и купон в пиццерию», — говорится в анонсе.

Томская мэрия анонсирует акцию «Лови момент! Читай, студент!», которая пройдет во всех муниципальных библиотеках города.

​По купону можно получить порцию жареной курицы или кусочек пиццы «Маргарита». Акция организуется в партнерстве с одной из томских пиццерий.





Для участия, уточняют в мэрии, нужно предъявить студенческий билет и паспорт для оформления читательского билета. Желающих призывают поторопиться, потому что количество купонов ограничено.





Посмотреть адреса библиотек городской сети можно по ссылке.