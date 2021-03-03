Горняки кузбасской шахты обратились к Путину из-за долгов по зарплате. СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет по Кузбассу обвинил 63-летнего конкурсного управляющего шахты «Алексиевская» Ленинск-Кузнецкого района в невыплате зарплаты. Ранее стало известно, что горняки предприятия собирают подписи под обращением к властям страны и лично к Владимиру Путину.

Следствие считает, что с марта по июнь 2020 года конкурсный управляющий находящейся на стадии банкротства шахты не платил сотрудникам зарплату в полном объеме и тратил деньги «на другие сферы деятельности предприятия». В результате шахта задолжала 811 горнякам более 140 миллионов рублей и они коллективно обратились в следственные органы.

В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, на квартиру обвиняемого наложен арест. Шахта в настоящее время находится на стадии банкротства, деятельность по добыче угля не осуществляется, — сообщает пресс-служба кемеровского СК. —Кроме того, проводится доследственная проверка по периоду задолженности, который не охвачен материалами данного уголовного дела.

Три административных дела за невыплату зарплат в отношении конкурсного управляющего шахты также возбудила прокуратура Кузбасса. По двум делам глава предприятия получил штрафы, третье дело о неисполнении требований прокурора о предоставлении сведений о финансовой деятельности шахты рассматривает суд. Первого мая издание «Ваш город» сообщило, что шахтеры «Алексиевской» начали сбор подписей под открытым обращением в органы власти, ОНФ, Генпрокуратуру и лично к Владимиру Путину. Горняки сетуют на то, что их «вышвырнули с предприятия и «простили» кровью и потом заработанные рубли», и требуют, чтобы власти «взяли на себя выплаты задолженности».

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, на 25 февраля долг по зарплате 199 сотрудникам шахты «Алексиевская» составлял 201 млн рублей. Задолженность появилась из-за того, что уголь на предприятии не добывают, но выполняют работы по его «жизнеобеспечению». Для мониторинга ситуации создана межведомственная рабочая группа, на шахте утвержден новый управляющий.





Шахту «Алексиевская» признали банкротом еще в ноябре 2017 года. Имущество предприятия пять раз безуспешно пытались продать, 26 февраля его вновь выставили на торги по начальной цене в 600 млн рублей. Минуглепром обещает полностью погасить долги перед горняками в случае продажи предприятия.



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