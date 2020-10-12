Горнолыжные курорты Кузбасса откроются через месяц

Минтуризма Кемеровской области сообщило, что все горнолыжные курорты региона откроются в ноябре — с 14 по 29. Первый снег там выпал 25 сентября.

Первым 14 ноября откроется «Шерегеш» — 14 ноября. Через неделю туристов начнет принимать курорт «Горная Саланга» в Белогорске. Комплексы «Танай» и «Югус» начнут работать позже — 28 и 29 ноября.





На открытие нового сезона на традиционном «Шерегешфест» прибудет губернатор области Сергей Цивилев, а местный шаман проведет обряд «на благополучие и хорошую погоду».





«В настоящее время уточняются детали открытия нового горнолыжного сезона 2020−2021 в Кузбассе. В конце октября состоится специальная пресс-конференция, в ходе которой будет раскрыта самая главная интрига — имя хедлайнера фестиваля», — говорится в сообщении.





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